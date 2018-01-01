ЛТВ: президент Банка Латвии после обыска сам прибыл в здание KNAB

Вчера бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) провело обыски по месту жительства и работы президента Банка Латвии Илмара Римшевича, сообщило Латвийское телевидение (ЛТВ).

По информации, имеющейся в распоряжении агентства ЛЕТА, задержан предприниматель Марис Мартинсонс.

В последний месяц дважды прозвучала информация о возможных взятках в финансовом секторе Латвии.

KNAB ведет проверку информации о том, что бывший администратор неплатежеспособности Марис Спрудс и высокопоставленный работник финансового сектора вымогали взятки у крупнейшего акционера «Norvik banka».

Поздно вечером, по данным ЛТВ, появилась информация, что Римшевичс около 18 часов сам прибыл в здание KNAB и по состоянию на 22 часа все еще не выходил из здания.

Как премьер Марис Кучинскис, так и министр финансов Дана Рейзниеце-Озола не комментируют пока происходящее.

В то же время правление партии «Единство» призывает премьера незамедлительно созвать заседание, чтобы проинформировать общественность о ситуации в латвийском банковском секторе и подозрениях относительно главы Банка Латвии Илмара Римшевичса.