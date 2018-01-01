Организаторы новой акции против образования на госязыке надеются привлечь больше молодежи

24 февраля на Эспланаде состоится очередная акция протеста против перевода школ на обучение только на государственном языке, сообщили агентству ЛЕТА в Русском союзе Латвии (РСЛ).

Акция приурочена к 229-летию первой русской школы в Латвии. Как заявили в РСЛ, русская школа - это культурная ценность, гарантия самобытности и сохранение традиций.

На сей раз организаторы приглашают на митинг детей с родителями и учащихся русских школ. Будет проходить сбор подписей под обращением к президенту Латвии, ООН, ЕС и ЮНЕСКО о сохранении и развитии русских школ в Латвии.

Во вторник комиссия направила на рассмотрение в Сейме в первом чтении поправки, предусматривающие постепенный переход на обучение на латышском языке в средних школах.