Почему в столичном общественном транспорте бывает холодно?

В Ригу пришли морозы. Некоторым рижанам недостаточно тепло в столичном общественном транспорте, и они задают вопрос: от чего зависит, когда включают отопление?

Представитель Rīgas satiksme Байба Барташевича рассказывает, что отопление в общественном транспорте каждый год начинают при определенных условиях – когда температура воздуха составляет +7 градусов. При температуре от +7 до 0 градусов, в автобусах и троллейбусах отопление работает в первые два часа смены, в трамваях же работают обогревательные элементы по бокам салона. В трамваях и троллейбусах нового типа круглый год работает климат контроль. Когда температура воздуха опускается ниже ноля, обогрев обеспечивается постоянно, а в трамваях работают все элементы.

Также RS сообщает, что обогреваются все транспортные средства. Но отопительные системы в общественном транспорте старого типа прослужили долго, и уже не работают так эффективно, как в новом. Обеспечить равномерную температуру в салоне в условиях мороза – сложно, так как на остановках открываются двери и холодный воздух поступает в салон.