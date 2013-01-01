На следующей неделе температура воздуха может опуститься ниже -20 градусов

Уже в ближайшие дни в Латвии начнется самый холодный период зимы, когда температура воздуха ночью может опуститься ниже отметки в -20 градусов, сообщает агентство ЛЕТА.

Традиционно, самый сильный мороз прогнозируется в Видземе и Латгале, однако под ясным небом столбик термометра может опуститься ниже -20 градусов и местами в Курземе и Земгале.

Ожидается, что в течение ближайшей недели в Латвию придут несколько волн холода, между которыми мороз уменьшится, возможна даже оттепель, поэтому многократно возможны сильный ветер, снег и метель.

Скорее всего, температура воздуха не опустится ниже -30 градусов и прошлогодний рекорд холода побит не будет. Как в 2016, так и в 2017 годах в январе температура воздуха в Латвии опускалась ниже -31 градуса. В свою очередь в центральной и западной частях Европы ожидаемые морозы и снег могут стать сильнейшими за последние несколько лет.

Подобная погода наблюдалась в 2013 году, когда март в Латвии был на пять градусов ниже нормы, а в апреле температура воздуха резко повысилась до +20 градусов, что привело к сильным наводнениям.