В Алуксне выпало 27 сантиметров снега

В конце этой недели в Латвии снежный покров стал на несколько сантиметров больше и в Алуксне достиг отметки в 27 сантиметров, сообщает агентство ЛЕТА.

Больше снега было в Алуксне и Даугавпилсе, где с утра пятницы покров вырос на 7 сантиметров - с 20 до 27 сантиметров в Алуксне и с 9 до 16 сантиметров в Даугавпилсе.

В Риге толщина снежного покрова выросла на 5 сантиметров, достигнув 8 сантиметров.

На востоке Латвии землю покрывает снег толщиной 15-25 сантиметров, в Курземе и Земгале толщина снежного покрова составляет от 3 до 11 сантиметров, в Селии - до 15 сантиметров.

Напомним, на следующей неделе синоптики обещают холодную погоду, снега выпадет еще больше.