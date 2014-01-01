Госконтролер: должностные лица недостаточно часто получают наказания за нарушения

Должностные лица недостаточно часто получают наказания за нарушения, говорится в опубликованном на сайте Госконтроля мнении госконтролера Элиты Крумини.

Госконтроль следит, как правоохранительные органы поступают с предоставленной ревизорами информацией о выявленных нарушениях. Круминя отмечает, что в распоряжении самого Госконтроля нет инструментов и полномочий для наказания недобросовестных чиновников.

С 2014 года судам после сообщений Госконтроля направлено 19 уголовных дел против 21 лица, уголовное наказание применено и приговор вступил в силу против шести лиц, в судах находятся 13 дел против 14 лиц. В досудебной стадии находятся 14 уголовных процессов, в том числе два - в стадии уголовного преследования против 11 лиц (дело «Ригас наму парвалдниекс»).

Круминя сообщила, что Госполиция начала несколько проверок по нарушениям, выявленным в ходе ревизий в министерствах и подчиненных им учреждениях. Информация о нарушениях в самоуправлениях направлена региональным управлениям Госполиции для проверок.

Однако, по мнению Госконтролера, должностные лица наказываются недостаточно часто. Досудебному расследованию мешают проблемы с квалификацией следователей и недостатки в организации работы Госполиции. Следователи годами не предпринимают никаких следственных действий, хотя подозреваемый есть и к нему применена мера пресечения а начальники следователей не используют свое право контролировать процесс.