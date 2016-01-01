Обыски у Римшевича совпали с выходом на свободу Мариса Спрудса

Администратор Марис Спрудс в тюрьме находился с июня прошлого года. Прокуратура выдвинула бывшему администратору обвинение в вымогательстве и отмывании денег. Он все обвинения отрицал, но все-таки был выпущен из тюрьмы в эту пятницу.

В тот же день Бюро по борьбе и предотвращению коррупции (KNAB) начало обыскивать рабочее место и дом президента Банка Латвии Илмара Римшевича. Как свидетельствует неофициальная информация передачи Nekā personīga телеканала TV3, за день до обысков и освобождения Спрудса Римшевич ушел в отпуск и в четверг улетел в Испанию.

В субботу днем появилась информация об обысках KNAB. Поздним вечером в аэропорту «Рига» приземлился самолет, на котором в Латвию вернулся Римшевич. В аэропорту его встретили сотрудники KNAB. На допрос президента Банка Латвии сопровождал его адвокат Саулведис Варпиньш.

В шесть вечера начался допрос, который продолжался более семи часов. Во дворе антикоррупционного бюро происходило движение, приезжали и уезжали машины. Когда прошли неполные четыре часа, в дверях KNAB на мгновение появился Илмар Римшевич, которого в сопровождении сотрудников KNAB увели в другие помещения. Однако несколько следователей и адвокат Римшевича Варпиньш вышли во двор и провели там более получаса. После этого все вернулись в помещение.

В полвторого ночи двери KNAB открылись. Через них в сопровождении сотрудников бюро вышел президент Банка Латвии, вместе с адвокатом его усадили в микроавтобус и увезли.

Три недели назад Nekā personīga сообщала, что Norvik banka обратился в международный арбитражный суд против Латвийского государства. Суть обращения - некое опытное и высоко стоящее должностное лицо пыталось выжать из владельца банка - проживающего в Великобритании бизнесмена российского происхождения Григория Гусельникова - взятку. Кто это лицо - банк не открыл.

Гусельников утверждал, что взятку пытались выжать дважды - в 2016 и 2017 годах.

В качестве автора схемы упоминается некое руководящее должностное лицо в банковском секторе.

Оно лично и через посредников многократно требовало у Гусельникова платить взятки. В случае отказа были обещаны репрессии от Комиссии по рынку финансов и капитала.

В материалах дела фигурирует и имя администратора неплатежеспособности Мариса Спрудса, который связан со скандальным ветряным парком «Winergy». Когда-то деньги на этот проект одолжил Norvik. Но группа активных лиц пыталась добиться того, чтобы кредит банку не возвращать. Однако бизнес ветряного парка перешел под контроль банка и, как упомянуто в заявке Norvik арбитражному суду, "администратор Спрудс остался недоволен исходом дела «Winergy».

Согласно сказанному должностным лицом (имя не называется), Гусельников не соблюдал правила игры.

Тем вечером он призвал незамедлительно решить ситуацию со Спрудсом, что Гусельников понял как требование совершить Спрудсу выплаты. Таким образом, Гусельников сделал вывод, что руководящее должностное лицо сотрудничает со Спрудсом или использует противоправные действия Спрудса, чтобы выжать из Гусельникова взятки большего размера.

Три недели назад Nekā personīga обратилась к Римшевичу с вопросом - не он ли является этим неназванным должностным лицом финансового сектора. Тогда он письменно ответил, что утверждения о требования взятки не соответствуют истине. И никаких дополнительных комментариев он не даст, чтобы не повлиять на результат рассмотрения спора.

Неофициально Nekā Personīga известно, что Илмар Римшевич многократно встречался с Марисом Спрудсом. Одна встреча произошла в 2016 году. Они обсуждали вопросы и в 2017 году незадолго до задержания Спрудса.