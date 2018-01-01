Предприниматель Марис Мартинсонс освобожден из изолятора

Предприниматель Марис Мартинсонс, которого вечером в пятницу задержало Бюро по борьбе и предотвращению коррупции (KNAB), вечером в воскресенье был освобожден из изолятора. Возможно, вечером освободят и президента Банка Латвии Илмара Римшевича, которого KNAB задержал в субботу вечером, сообщает агентство ЛЕТА.

Сам Римшевич считает свое задержание незаконным, и в данный момент статус подозреваемого к нему не применен, рассказал адвокат Римшевича Саулведис Варпиньш.

Адвокат подтвердил, что вчера после того, как Римшевич по приглашению Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией прибыл в учреждение, ему, не задав никаких вопросов, объявили о задержании. Причиной задержания являлось некое событие, происшедшее много лет назад.

Римшевич находится сейчас в изоляторе Госполиции.

Римшевич и его защитник считают задержание незаконным и предпринятым с целью вызвать широкий общественный резонанс.

Портал «Diena» пишет, что обыски у Римшевича и Мартинсонса прошли одновременно и связаны с уголовным процессом, которое управление по борьбе с экономическими преступлениями Госполиции вело против администраторов неплатежеспособности Мариса Спрудса и Илмара Крумса. Речь идет о вымогании взяток и посредничестве при даче взятки.