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СГД перепугала латвийцев, ошибочно разослав «письма счастья»

LETA
Здание СГД | Фото: Edijs Pālens / LETA

Служба госдоходов (СГД) по ошибке разослала извещения о порядке подачи деклараций о налоге на добавленную стоимость (НДС) также тем жителям, которые не являются плательщиками этого налога, сообщили агентству ЛETA в СГД.

В минувшие выходные многие латвийцы получили от СГД электронные извещения с просьбой заполнить декларации об НДС.

Кто-то перепугался, кто-то возмутился, а налоговики извинились.

СГД приносит извинения всем, кто, не будучи плательщиками НДС, получил такое извещение в электронной системе декларирования. «Оснований для опасений нет, получив такое извещение, никаких действий предпринимать не следует», - подчеркивает СГД.

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