«У меня отняли пособие на ребенка!» Имеет ли судебный исполнитель на это право?

«Я получила сообщение с почты о том, что на мой счет зачислено детское пособие от Госагенства социального страхования (VSAA) на сумму 22.76 евро. Радостная я отправилась на почту за детскими деньгами (которых хватает на месяц дочке на школьные обеды), но сотрудница почты мне ответила, что денег нет...», читательница TVNET начинает рассказ о своем несчастье.

«Показала смс. Тогда меня попросили заплатить 3 евро, чтобы получить распечатку с почтового счета (на которой действительно ничего не было указано — кто и за что снял у меня пособие)», продолжает женщина. На почте пояснили, что скорее всего счет заблокирован по требованию присяжных судебных исполнителей: «Осознавая, что к сожалению у меня есть непокрытые кредитные обязательства, которые я бы с радостью покрыла, если бы только у меня была такая возможность (потому что работы нет), я отправилась в здание, в котором располагаются все судебные исполнители.»

«Зашла в первую дверь, начала рассказывать о своей ситуации, потому что, насколько мне известно, судебные исполнители не имеют права отнимать детские пособия. Раз уж они блокируют счета, пусть хотя бы сделают запрос в VSAA и другие учреждения, чтобы узнать фактическое материальное положение человека (есть ли у него работа или он получает только детское пособие), потому что такая возможность у них есть», пишет женщина.

В Совете присяжных судебных исполнителей было выяснено, что судебный исполнитель заблокировал почтовый счет. «Сказали, что не будут нянчиться с каждым и им все равно, пособие это или зарплата. Я пробовала объяснить, что для меня эти 22,76 евро действительно очень значимая сумма (как бы смешно это ни звучало). У меня отняли детское пособие!»

«Получается, что процесс неплатежеспособности могут начать только очень богатые и работающие люди, у которых есть недвижимость итд., а мне выбраться из этого долгового плена по крайнем мере в этой жизни уже невозможно», пишет женщина.

«У меня нет недвижимости, мне нечего ждать в наследство, и найти работу там, где я живу (в деревне) нелегко. В статусе малоимущей семьи мне тоже отказали, потому как в CSDD я зарегистрирована как держатель нескольких автомашин, которых уже лет как 10 — 15 нет,» сказано в конце истории.

Пресс-секретарь VSAA Ивета Даине отметила порталу, что VSAA выплачивает положенное лицу пособие, а за действия судебного исполнителя не отвечает и контролировать их вне компетенции VSAA. «Лицу стоит обратиться к судебному приставу, чтобы разрешить эту ситуацию,» сказала Даине.

В Совете присяжных судебных исполнителей порталу TVNET разъяснили, что судебный исполнитель, подавая прошение в кредитное учреждение, не может знать, какие суммы поступают на счет. Лицо само должно обращаться к судебному исполнителю и документально доказывать свое фактическое финансовое положение.

Делая вычеты, следует брать во внимание сохраняемый минимум, определенный в 594 статье Гражданского процессуального закона. Также следует учитывать постановление второй части 595 статьи Гражданского процессуального закона, о том что, взыскивая средства с пенсий и пособий госстрахования, применимы правила взыскания с заработной платы, если в других законах не определены другие ограничения на вычеты.

Подробнее с положениями Гражданского процессуального закона, регулирующими размеры взысканий, можно ознакомиться здесь>>>