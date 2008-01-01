Декларация Римшевича: недвижимость, машина, зарплата и долги подозреваемого

Президент Банка Латвии Илмар Римшевич подозревается в требовании и принятии взятки в крупном размере, но пока выпущен под залог в 100 евро.

Давайте посмотрим что по состоянию на 2016 году задекларировал глава банка в декларации доходов и имущества публичных должностных лиц.

Итак, согласно документу, он имел квартиру и участок земли в Юрмале, 2 участка и недвижимость в Гаркалне, 3 участка и недвижимость в Юркалне.

В его пользовании на тот момент находилась одна машина Audi 2008 выпуска.

На счете в Банке Латвии находилось 67 133 евро, в Swedbank - 20 246 евро и 8228.00 - в Nordea bank.

На своем посту президента за год он получил 150 824 евро, кроме того, в разделе «другие доходы» упоминается Мария Сотникова, от которой в кошелек Римшевича перечислено 40 500 евро.

Долговые обязательства президента банка составляли 96 645 евро.

Родственники, указанные в декларации - отец и мать подозреваемого, а также две дочери Дане и Санта.

Напомним, что в понедельник вечером президент Банка Латвии Илмар Римшевич был перевезен из полицейского изолятора в Бюро по борьбе и предотвращению коррупции (KNAB) для улаживания формальностей. Вскоре после этого он был отпущен домой. Как стало известно, во вторник Римшевич проведет внеочередную пресс-конференцию.

ИЗ KNAB Римшевич уехал вместе со своим адвокатом Саулведисом Варпиньшем в его автомобиле.

Глава KNAB Екабс Страуме рассказал журналистам, что начат уголовный процесс по факту требования взятки в крупном размере. Ее размер может превышать 100 тысяч евро. Одно из лиц - должностное лицо Банка Латвии, второе - частное лицо.