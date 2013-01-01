Суд потребовал обнародовать размер премий на ЛТВ

Несмотря на возражения Латвийского телевидения (ЛТВ) и Национального совета электронных СМИ (НСЭСМИ), Административный районный суд постановил обнародовать размеры премий членов правления ЛТВ и их обоснование, пишет Latvijas avīze.

Несмотря на то, что ЛТВ завершило 2015 год с убытками в размере 1,19 млн евро, председатель правления Ивар Белте в 2016 году решением НСЭСМИ получил премию в размере 5135 евро после уплаты налогов «за результаты в достижении целей».

Член правления ЛТВ Сергей Нестеров получил премию в 5147 евро после уплаты налогов, а еще 2067 евро - за сверхурочные часы. Оказалось, что НСЭСМИ еще в 2013 году договорился с Нестеровым об особых условиях его работы.