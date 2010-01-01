Римшевич: Меня угрожали застрелить, но я не уйду, потому что невиновен!

Римшевич сегодня на пресс-конференции рассказал, что в прошлую пятницу «ABLV Bank» обратился в Банк Латвии за помощью и попросил выделить ему миллиард евро на поддержку ликвидности. Банк Латвии выделить миллиард евро не может, и во второй половине дня в пятницу, когда «ABLV Bank» получил ответ, что кредит предоставлен не будет, в Банке Латвии начались обыски.

«Ясно, что я для многих в Латвии постепенно становился неудобен. Мне ясно высказывали угрозы убийства, точнее, грозили застрелить, и об этих угрозах я сообщал во многие учреждения», - сказал Римшевич. Источник угроз он не конкретизировал.

«Это самая тяжелая ситуация в моей жизни, но я не уйду, так как считаю себя невиновным!», - заявил Римшевич.

По поводу неоднозначной фотографии, на которой запечатлен Римшевич в компании, якобы, тогдашнего руководителя российского предприятия по производству оружия «Институт исследования информационных технологий» Дмитрия Плищикова отметил: «Вечером люди после рыбалки едят ужин и идут спать. В моем архиве такого фото нет, я не знаю, кто фотографировал. Потому я пока не могу прокомментировать».

Римшевич добавил, что по дороге на пресс-конференцию он узнал, что это фото было сфальсифицировано и смонтировано.



«Всего я в России был, если не ошибаюсь, два раза. Это были 2010 год и 2012 год, после не был. Через Белоруссию не летал. Я ездил на рыбалку, оба раза. Конкретно на Камчатку, - пояснил он цель визитов в Россию. - Мои товарищи: в первый раз — Валерий Малыгин (ныне покойный крупнейший владелец АО «Olainfarm»), второй раз — мой друг Андрис Крейслерс (предприниматель)», - заявил он.

Свою поездку на рыбалку на Камчатку он сравнил с поездкой в туристическом автобусе, где разные люди едут в один пункт назначения. «Это не моя компания, все эти люди были посажены в самолет и прилетели на Камчатку. Съехались разные люди с разных рейсов, и их просто отвезли на реку», - сказал он.

Римшевич подтвердил, что по-прежнему имеет допуск к гостайне.

«Сейчас есть люди, которые следят за каждым моим шагом и каждым моим словом. Мне надо быть очень корректным и послушным вследствие тех обвинений, которые мне предъявляют».

В понедельник вечером после окончания 48-часового срока задержания Римшевич был освобожден из полицейского изолятора под залог в размере 100 000 евро. К нему применен запрет занимать должность.

Римшевич подозревается по ч. 4 ст. 320 Уголовного закона в требовании и принятии взятки в крупном размере. Как сообщило Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК), размер взятки составлял не менее 100 000 евро. По этому же делу за поддержку преступления был задержан и позже освобожден предприниматель Марис Мартинсонс.

БПБК заявило, что уголовное дело не связано с кредитными учреждениями, которые в настоящее время работают в Латвии, в том числе «ABLV Bank» и «Norvik».

Уголовный процесс был начат 15 февраля. Более подробной информации начальник БПБК Екаб Страуме вчера на пресс-конференции не предоставил, сославшись на интересы следствия.