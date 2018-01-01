Эпидемия гриппа началась и в Елгаве

Уровень заболеваемости гриппом в Елгаве на данный момент достиг порога эпидемии - по актуальным данным мониторинга гриппа и инфекций верхних дыхательных путей, в Елгаве зарегистрировано 105,5 случаев заболевания гриппом на 100 000 жителей. В Елгавской больнице с 20 февраля вводится карантин.

«По данным мониторинга, в Елгаве на прошлой неделе грипп выявлен у пяти пациентов. Таким образом показатель уровня заболеваемости составил 105,5 случаев на 100 000 жителей.

Порог эпидемии составляет 100 случаев на 100 000 жителей»,

- рассказала представитель Земгальского регионального отделения Центра контроля и профилактики заболеваний Эльвира Брувере, добавив, что в мониторинге из всех елгавских семейных врачей задействованы только четыре, и актуальные данные формируют лишь пациенты, обратившиеся к врачу.

Э.Брувере отметила, что больше всего гриппом и инфекциями верхних дыхательных путей болеют дети в возрасте до 4 лет, на что указывает и посещаемость дошкольных учреждений в Елгаве - 57,6 %. Посещаемость школ на прошлой неделе составляла 89,6%.

Специалист указала на меры предосторожности, которые следует соблюдать жителям во время эпидемии гриппа:

избегать посещения общественных мероприятий, регулярно проветривать помещения, больше бывать на свежем воздухе, пользоваться одноразовыми носовыми платками, употреблять достаточное количество витаминов для укрепления иммунитета, а также не посещать без острой необходимости лечебные учреждения и аптеки.