Геополитика-2050: расклад сил в мире решат США, Китай, Индия и Россия?

Как изменится наш мир к 2050-ому году? Какие страны определят правила игры для остальных? И сумеет ли Латвия сохранить независимость, найти свою нишу в экономике и занять достойное место в меняющемся мире? О геополитике и технологиях, климатических и демографических переменах в мире шла речь на форуме «Латвия-2050». Второй цикл дискуссий рассмотрел внешние факторы развития Латвии. К участию в дискуссиях были приглашены политологи, экономисты и дипломаты, специалисты в области высоких технологий и финансовой сферы, представители банков и бизнес-структур.