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Геополитика-2050: расклад сил в мире решат США, Китай, Индия и Россия?

Татьяна Одыня/ Русский TVNET
эксклюзив
Иллюстративное фото. Карту мира изменят климатические факторы и геополитика? | Фото: LETA/Reuters

Как изменится наш мир к 2050-ому году? Какие страны определят правила игры для остальных? И сумеет ли Латвия сохранить независимость, найти свою нишу в экономике и занять достойное место в меняющемся мире? О геополитике и технологиях, климатических и демографических переменах в мире шла речь на форуме «Латвия-2050». Второй цикл дискуссий рассмотрел внешние факторы развития Латвии. К участию в дискуссиях были приглашены политологи, экономисты и дипломаты, специалисты в области высоких технологий и финансовой сферы, представители банков и бизнес-структур.

1

О счастье, демократии, ВВП и «восточных тиграх»
2

Война и мир: геополитика и фактор силы
3

Чем государства богатеют: кто будет процветать в 2050 году?
4

Легко ли им?.. А нам?.. А вам?..
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