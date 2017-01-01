«Вы говорите по-русски?», или первые впечатления от жизни на Кипре

В октябре 2017 года я подала заявку на обучение за границей по международной программе обмена студентами Erasmus в одном из рижских университетов, прошла конкурс и теперь посещаю лекции на Кипре. Перед поездкой на остров я изучила информацию о жителях, погоде, привычках и местном образе жизни. По приезду сюда, многое оказалось именно так, как описывали иммигранты, но некоторые вещи стали для меня неожиданными открытиями - как приятными, так и не очень. Сегодня я расскажу подробнее об автобусах без расписаний, мультинациональных жителях, манере одеваться, эмоциональных водителях и других необычных впечатлениях от пребывания на Кипре.