На европейские деньги в Даугавпилсском крае перестроят муниципальные дороги

В этом и следующем годах в Даугавпилсском крае будут перестроены участки муниципальных дорог в Калкунской, Медумской, Салиенской и Ликснской волостях, сообщили агентству ЛETA в краевом самоуправлении.

В Калкунской волости будет перестроен участок дороги Палабишки-Бурас, в Медумской волости - Лиепниеки-Атвари, в Салиенской волости - Салиена-Сергиевка и Стендери-Ормани-Адамово-Шлапаки, в Ликснской волости - Кудейки-Кирупе и Стериканы-Кирупе.

Для перестройки дорог будут использованы средства Европейского сельскохозяйственного фонда развития села. Общие расходы по проекту составят 1,567 млн евро, в том числе 90% - европейское софинансирование, 10% - финансирование самоуправления.

При поддержке Службы развития села в крае перестраиваются муниципальные грунтовые дороги без твердого покрытия. В прошлом году такие работы были выполнены в Дубнской, Ваболской, Калупской, Свентской и Вишкской волостях.