Мошенники атаковали предпринимателей письмами: СГД призывает не реагировать

Как сообщается на сайте СГД, в случае, если получено письмо от департамента EBN-European Business Number Latvija, в котором содержится просьба перечислить определенную сумму денег для того, чтобы предприятие было включено в регистр плательщиков НДС, откликаться на него не следует.

СГД подчеркивает, что это мошенничество, и данный департамент не имеет никакого отношения к налоговой администрации Латвии.

СГД призывает также предприятия предупредить своих партнеров о рассылке подобных извещений и информировать о их получении полицию.

Налоговая служба напоминает, что зарегистрироваться в качестве плательщика НДС можно на сайте СГД www.vid.gov.lv.