Прогноз синоптиков на четверг: так холодно этой зимой еще не было

В ночь на четверг температура воздуха в Латвии понизится до -14..-20 градусов, в восточных районах ожидается мороз до -25 градусов, сообщает агентство ЛЕТА.

Немного теплее будет на курземском побережье Рижского залива, где столбик термометра не опустится ниже -10..-13 градусов.

Днем солнце прогреет воздух до -5..-10 градусов. Ветра не будет.

В ближайшие сутки ожидается переменная облачность, местами возможен небольшой снег, ночью и с утра сгустится туман.

В Риге в четверг ожидается преимущественно солнечная погода без значительных осадков. Будет дуть слабый ветер. Ночью температура воздуха понизится до -14 градусов в центре города и до -19 градусов в других районах, днем потеплеет до -7 градусов.

Напомним, на следующей неделе похолодает еще больше и столбик термометра может опуститься до -32 градусов.