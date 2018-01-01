Благодаря активности людей в соцсетях найдена пропавшая в Риге женщина

60-летняя рижанка Наталья Ротобильска, пропавшая 11 февраля 2018 года в Латгальском предместье Риги, нашлась и находится дома, в безопасности. Жива и здорова. По информации дочери, женщина найдена благодаря публикациям в социальных сетях - то есть фактически благодаря вам, читатели и всем, кто делился информацией, сообщает bezvests.lv.

По словам близких, Наталья потеряла телефон, в котором были все номера близких, и находясь в гостях у знакомых, не могла позвонить дочери. В результате знакомые увидели публикацию о розыске Натальи в социальных сетях и сообщили об этом самой женщине. Далее удалось связаться с близкими и буквально сегодня дочь забрала свою маму домой. Она находится дома, благодарит всех за помощь и просит прощения за доставленные волнения.

Последний раз женщину посещал зять 8 февраля 2018 года, помогал перевезти дрова.По словам соседки, Наталья уехала из дома на такси фирмы Panda, предположительно в Чиекуркалнс, где могут жить ее знакомые. Назад до сих пор не вернулась. Никаких сведений о себе не подавала, телефон отключен. С 11 февраля, кроме соседки, женщину никто не видел. 20 февраля стало известно, что пропавшая, возможно, направлялась в центр , на ул.Цесу.