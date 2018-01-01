В Риге закроют некоторые маршруты трамваев и троллейбусов

Rīgas satiksme информирует, что в начале марта будут внесены изменения в маршруты общественного транспорта и расписание. Изменения внесены на основании анализа пассажиропотока, а также предложений пассажиров и Rīgas mikroautobusu satiksme.

С 3 марта 2018 года трамвай 1-ом маршрута «Иманта-Югла» будет ездить мимо Центрального рынка – по обоим направлениям. В связи с этими изменениями, маршрут 4-го трамвая будет закрыт с 3 марта. Месячные билеты на один маршрут, первая регистрация которых была проведена в 4-м трамвае до 3 марта, будут годны для использования по другим совпадающим маршрутам, без регистрации до истечения срока годности билета.

Для удобства рижан и компенсации закрытых маршрутов будут внесены изменения в маршруты и расписания другого общественного транпорта.

Дополнительные изменения с 3 марта:

Будет закрыт маршрут 24-го троллейбуса. Месячные билеты на один маршрут, первая регистрация которых была проведена в 24-м троллейбусе до 3 марта, будут годны для использования по другим совпадающим маршрутам, без регистрации до истечения срока годности билета.

В связи с вышеприведенными изменениями, троллейбусы 19-го маршрута на некоторых рейсах будут доезжать до круга у завода «Дзинтарс». Данные изменения позволят попасть на предпариятие «Дзинтарс» и добраться до Зиепниеккалнского кладбища.

Внесены изменения в график курсирования 6-го автобуса по выходным, будет улучшена координация с автобусом 3-го маршрута.

Внесены изменения в график курсирования 5-го трамвая по рабочим дням, в утренние часы будут сокращены интервалы между рейсами.

Троллейбусы 5-го маршрута, по направлению к больнице им. П. Страдиня, будут останавливаться на остановке «Улица Тукума», на улице Марупес, а не на улице Тукума.

По маршруту 10-го автобуса, по направлению к остановке «Улица Брукленю», будут исключены остановки «Улица Курменес» и «Улица Курсишу».

По маршруту 48-го автобуса будет исключена остановка «Улица Гданьска». По направлению на Саркандаугаву исключена остановка «Улица Инчукална».

Внесены изменения в график курсирования 11-го трамвая по выходным дням.

На основании сравнительного небольшого пассажирского потока, с 3 марта будет закрыт маршрут 6-го трамвая. Месячные билеты на один маршрут, первая регистрация которых была проведена в 6-м трамвае до 3 марта, будут годны для использования по другим совпадающим маршрутам, без регистрации до истечения срока годности билета.

Внесены изменения в график курсирования 58-го автобуса по рабочим и выходным дням.

В связи с вышеперечисленным, внесены изменения в график курсирования 2 и 24 автобусов по рабочим и выходным дням.

С целью сделать перевозку пассажиров более экономически выгодной, с 5 марта этого года перевозку по следующим маршрутам будет осуществлять субподрядчик Rīgas satiksme на автобусах с меньшей вместимостью, также будет внесен ряд изменений:

Автобусы 57-го маршрута по выходным, когда на Кипсале проходят выставки, будет курсировать с интервалом в 30 минут. Пассажирам будет заранее доступна информация о выставках. На основании анализа пассажиропотока, добавлены два рейса по рабочим дням.

В связи с относительно небольшим пассажирским потоком, будет закрыт маршрут 20-го троллейбуса. Для того, чтобы попасть к зданию Латвийского телевидения, будет открыт новый маршрут – 59-й. Месячные билеты на один маршрут, первая регистрация которых была проведена в 20-м троллейбусе до 3 марта, будут годны для использования по другим совпадающим маршрутам, без регистрации до срока годности билета, а также в 59-м автобусе.

Отдельные рейсы 34-го автобуса будут осуществлять микроавтобусы, вместимость которых позволяет обслужить пассажиров.

После оценки пассажирского потока, с целью улучшить сеть общественного транспорта, Rīgas satiksme информирует, что будут внесены изменения в ночном транспорте. С 00:00 3 марта будет закрыт ночной маршрут N8, и одновременно изменен маршрут N4, которые поедет по кругу – Центр – Иманта, Золитуде-Центр. Также в дальнейшем ночной маршрут N10 будет курсировать в Зепниеккалнс через Агенскалнс.

Планируется, что последний ночной рейс от Привокзальной площади/Центральная станции будет отправляться в 4 утра. От второй конечной остановки в центр последний рейс запланирован на 3:30.

С учетом предложения «Rīgas mikroautobusu satiksme», с 3 марта внесены изменения в 200, 214, 224, 237, 238, 241 и 263 минибусов.