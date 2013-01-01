Гусельников: Римшевич сам атаковал Латвию

Крупнейший акционер Norvik banka, гражданин Великобритании российского происхождения Григорий Гусельников в интервью радио Baltkom заявил, что Илмар Римшевич вместо того, чтобы восстанавливать доверие к банковской системе в государстве, своими действиями осуществляет атаку против Латвии.

«Cчитаю непрофессиональным и безответственным со стороны действующего главы банка Латвии и других официальных лиц вести себя подобным образом. Когда в стране кризис в финансовой системе, стоит один из крупнейших банков ABLV, когда иностранные банки закрывают лимиты и сворачивают операции, самое главное сейчас - восстановить совместными усилиями доверие к банковской системе, а не заниматься личными разборками или олицетворять свой личный позор со всей страной», - заявил Гусельников.

Он добавил, что источником атаки на государство является сам президент Банка Латвии.

«Человек в силу занимаемой должности обязан заботиться о сохранности средств клиентов и акционеров банков, а он вместо этого нагнетает обстановку. Это не допустимо. Это и есть провокация и атака против всей Латвии. Латвия - прекрасная страна с сильной и перспективной банковской системой и необходимо объединить усилия, чтобы донести эту позицию»,- заключил акционер Norvik banka.

Norvik banka подал в международный арбитражный суд иск против Латвийского государства, в котором говорится, что высокопоставленное латвийское должностное лицо вымогало у банка взятки, злоупотребляя своим служебным положением.

Как уже сообщал наш портал, президент Банка Латвии Илмар Римшевич вчера заявил, что деятельность в Латвии крупнейшего владельца «Norvik banka» Григория Гусельникова, который обратился в Международный центр по рассмотрению инвестиционных споров с требованием взыскать с Латвии 200 млн евро, является хорошо спланированной аферой.

«Люди, которые имеют опыт таких судебных разбирательств, говорят, что это хорошо спланированная афера уже с 2013 года», - сказал Римшевич.

По его словам, Гусельников не является настоящим владельцем «Norvik banka», так как деньги на приобретение банка одолжил.

«Это печальная история. Человек с одолженными деньгами приобретает в Латвии банк, обманывает надзорный орган [Комиссию рынка капитала и финансов (КРФК)], начинает бизнес, обещая инвестировать в Латвии 100 миллионов, развивать новые платежные продукты, одним словом, начать жизнь с нуля с прекрасными и хорошими намерениями. В то же время в 2014 году оформляет сделки, чтобы скрыть истинных владельцев денег», - сказал Римшевич. Почему это могло пройти мимо внимания, это уже другая история, добавил он.

Как сообщалось, Гусельников ранее заявил, что Римшевич годами вымогал взятки у «Norvik banka», а связанные с ним лица требовали у банка отмывать деньги российского происхождения.