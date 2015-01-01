Подробности освобождения десяти латвийцев из рабства в Великобритании

В ходе совместной операции британских и латвийских полицейских 20 февраля были задержаны пять человек по подозрению в торговле людьми и вербовке людей для работы в Великобритании. Корреспондент Службы новостей Латвийского радио Светлана Гинтер отправилась в Госполицию, где и узнала подробности.

В результате оперативных действий британских детективов и латвийского отдела Госполиции по борьбе с торговлей людьми, освобождены жертвы современных работорговцев - одна женщина и девять мужчин, чей труд больше полугода использовался практически без оплаты на подсобных работах на британском заводе.

Вот что рассказал Армандс Лубартс — начальник отдела Госполиции по борьбе с торговлей людьми:

«[Они были] в безвыходной ситуации, не владели английским языком, боялись, что их выдворят из страны.

Также им не было куда ехать, многие из них были бездомными. Они мирились с ситуацией. На руки они почти ничего не получали. Их содержали в домах под присмотром, разрешали выходить в город только под присмотром. Снабжали их элементарной пищей, сигаретами и пивом. Это было и все».

Британские и латвийские полицейские провели серию обысков — одновременно и в Латвии, и Великобритании. В том числе и во вторник в жилых домах в Рижском регионе. В результате арестовано три автомашины и опечатано несколько объектов недвижимости в Юрмале. Кроме четверых подозреваемых в торговле людьми латвийцев, задержанных в Латвии, еще одна женщина взята под стражу в Великобритании — тоже по подозрению в торговле людьми.

«Через знакомых искали людей без места проживания, людей с алкогольной зависимостью, которы было легко завербовать и завладеть их карточками»,

— пояснил Лубартс.

Еще в прошлом году и в Латвии, и в Британии был начат уголовный процесс по делу о торговле людьми в группе. В сентябре в Великобритании было задержано шесть человек и выявлено десять «рабов» из Латвии. И вот новые задержания. Чэлс Чэтвинс, констебль Британской полиции Дарбширского региона рассказывает Латвийскому радио 4:

«Это дело было очень успешным, благодаря нашим латвийским коллегам, удалось задержать подозреваемых в торговле людьми. Над этим делом мы работаем почти год — с весны прошлого года, вместе с коллегами из Латвии. Удалось спасти 30 человек, которые стали жертвами группы работорговцев. В проституции эти люди не использовались, хотя по другим делам у нас есть и такие случаи, — этих людей эксплуатировали на заводах в качестве подсобных рабочих. Закон по современным видам работорговли у нас в Британии принят только в 2015 году, только начинаем применять.

А виновным в таком преступлении по нашим законам грозит от 6 до 12 лет тюрьмы».

Суд примет решение о выдаче латвийцев Великобритании, где они будут привлечены к ответственности по британским законам.