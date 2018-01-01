Латвийский ресторатор: Была идея о бойкоте - на один день закрыть рестораны

«Мы хотим показать, как при снижении НДС на ресторанную отрасль увеличится белая зона экономики в ресторанном секторе в Латвии. Только одно это решение поможет перейти от убытков по отрасли в 30% к убыткам в 10%», - такое мнение в интервью порталу DB выразил президент Общества латвийских ресторанов (LRB) и совладелец винного бара Garage Янис Ензис.

Как сообщалось ранее, Общество латвийских ресторанов объявило о начале сотрудничества со Службой государственных доходов (СГД), Министерством финансов и Министерством экономики. Сотрудничество будет выражаться в создании четырех рабочих групп, которые будут работать в следующих направлениях: упорядочивание предпринимательской среды, человеческие ресурсы, сырьевые и другие ресурсы, маркетинг и привлечение туристов. Общество ресторанов, по словам Ензиса, создано всего пару месяцев назад и только приступило к работе.

Одно из основных предложений Общества - снизить НДС в ресторанной отрасли до 5%. Как отметил финансовый консультант LRB Андрей Григолюнович, даже после введения налоговой реформы в Латвии налоговое бремя остается самым высоким среди стран Балтии и одним из самых высоких в странах Евросоюза. Чтобы работнику ресторана выплатить зарплату на руки в размере 500 евро, предприятие должно заплатить государству налогами еще 66,2% от этой суммы. В свою очередь, в Литве и Эстонии налоговая нагрузка на рабочую силу на сумму в 500 евро составляет соответственно 58,2% и 38,8%. Григолюнович подчеркнул, что в 16 из 27 стран ЕС применяется пониженная ставка НДС, а средняя ставка НДС составляет 14,5%, что значительно ниже, чем ставка НДС в Латвии - 21%.

«Мы настроены серьезно идти до конца. Как в советское время говорилось – верхи не могут управлять по-старому, а низы не хотят.

Это уже близко к революции, потому что даже хорошие рестораны говорят, что они не могут выжить, работая по-честному.

Нельзя допустить, чтобы мы предлагали туристам вместо ресторанов гуляш из одного ведра. Необходимо сохранить нашу уникальность, потому что у нас очень высокое качество ресторанов и продуктов», - считает Ензис.

Ензинс признал, что была такая идея – в знак протеста сделать бойкот и на один день закрыть рестораны, но, по его словам, у латвийских рестораторов не хватает темперамента. «Это такая крайняя мера, более типичная для Италии или Испании и Франции, когда люди выходят на улицы с забастовками. Наш выбор – сесть всем вместе за стол переговоров и решать вопросы. Сотрудничество всегда лучше, чем борьба, поэтому, пока возможно, мы будем идти по этому пути», - сказал он, отметив, что у Общества латвийских ресторанов сложилось хорошее сотрудничество со Службой государственных доходов (СГД), которая консультирует общество в рабочих группах.

В Латвии немного двойная мораль, отметил Ензис. «Да, говорят, что рестораны плохие, потому что не платят налоги, но я как-то в одном зале спросил:

«Пусть поднимут руку те, кто заплатил все налоги: за все услуги, за няню, дворника, репетитора, за ремонт, парикмахера» - никто не поднял!» - говорит он.

Ензис подчеркнул, что гордится тем, что ресторанная отрасль смогла признать, что у нее есть проблемы, тем самым призвав их решать и выходить в «белую зону». Он также надеется, что другие секторы в латвийской экономике последуют примеру ресторанов. «Притворяться, что у нас в государстве много денег и все могут заплатить налоги – это тоже не очень нормально», - считает он.

В соответствии с данными СГД, в Латвии работают 5593 поставщика услуг общественного питания, в сфере заняты 26 тыс. человек, отрасль общественного питания ежегодно платит государству налогов на сумму в более чем 100 млн евро.

LRB призывает принять участие в работе групп и внести свой вклад в развитие отрасли всех владельцев ресторанов.