«ABLV Bank» готов к отмене ограничений на платежи; с должности ушел Паже

Председатель правления «ABLV Bank» Эрнест Бернис и советник Вадим Рейнфельд на пресс-конференции проинформировали, что банк готов к отмене ограничений на платежи, а с должности члена правления ушел Александр Паже.

Бернис сказал, что банку удалось продать значительную часть своего портфеля ценных бумаг, создав тем самым значительные резервы свободных денег.

Бернис сообщил, что в течение трех дней банк получил заявки на депозитные вклады на сумму более 420 млн евро. «Лояльность и доверие наших клиентов невероятны. За три дня мы получили более 1000 заявок на депозиты», - заявил он.

Он также подчеркнул, что «ABLV Bank» относится к числу латвийских банков с самой лучшей капитализацией - показатель достаточности капитала банка составляет 21,6% при минимальном требовании 13,75%, показатель ликвидности - 78,5% при требуемых 55%.

Бернис добавил, что кредитный портфель «ABLV Bank» близок к 1 млрд евро и является качественным и прибыльным.

Он сообщил, что банк разработал план дальнейших действий и ожидает решения Комиссии финансов рынка и капитала (КРФК). «Мы делаем все, чтобы обеспечить стабильность банка и восстановить платежи», - заявил Бернис.

По словам Берниса, «ABLV Bank» продает ценные бумаги всю неделю, и до сих пор продана примерно треть миллиардного портфеля ценных бумаг.

На вопрос, зачем «ABLV Bank» нужна ссуда под залог в Банке Латвии, если продажа ценных бумаг проходит удачно, Бернис ответил, что банк использует все возможности, чтобы за короткое время получить ресурсы на стабилизацию своей деятельности.

Бернис отказался комментировать заявления президента Банка Латвии Илмара Римшевича о том, что для стабилизации «ABLV Bank» нужен миллиард евро. «О таком сумме мы никаких переговоров не вели», - заявил он.

Заместитель председателя правления «ABLV Bank» Вадим Рейнфельд отказался детально комментировать сделку с Банком Латвии, так как эта информация конфиденциальна. В любом случае это сделка без риска, так как в залог отдаются очень ценные бумаги, и банк не просит средств из государственного бюджета, сказал он.

Банк обратился в органы

«ABLV Bank» обратился в правоохранительные органы Латвии с просьбой проверить имеющиеся в его распоряжении факты об очернении банка, сообщил сегодня на пресс-конференции председатель правления и совладелец «ABLV Bank» Эрнест Бернис.

«ABLV Bank» в среду подал заявления в Генпрокуратуру, Бюро по защите Сатверсме, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией и Госполицию.

«По-моему, против банка развернута длительная вредительская деятельность с введением в заблуждение иностранных правоохранительных органов», - заявил Бернис.

На вопрос, входит ли в число введенных в заблуждение о деятельности «ABLV Bank» структура Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями («FinCEN»), он ответил, что эта структура могла получить информацию, например, о взяточничестве, только из Латвии.

«Мы никогда не давали взяток, возможно, это одна из причин, по которым нас сознательно очерняют», - заявил Бернис.

Назвать конкретных людей, которые могли очернить «ABLV Bank», он отказался.

Как сообщалось, в течение недели после сообщения сети по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США («FinCEN») о планируемых санкциях против латвийского «ABLV Bank» из банка было выведено 600 млн евро.

FKTK, выполняя инструкцию ЕЦБ, решила временно ввести ограничения на платежи «ABLV Bank», запретив осуществлять дебетные операции на счетах клиентов в любой валюте.