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Жизнь на Кипре: русские магазины, многочасовые ужины и латвийские шпроты

Русский TVNET
Фото: Фото из личного архива

Вот уже месяц я прохожу обучение в столице Кипра в рамках международной программы обмена студентами Erasmus. Перед поездкой я изучила информацию о местных жителях, привычках особенностях жизни на средиземном острове. По приезду сюда многое оказалось именно так, как отмечалось в отзывах, но некоторые вещи стали для меня неожиданными открытиями - как приятными, так и не очень. Сегодня я расскажу подробнее о сокращенном графике работы магазинов, русских клиентах, безлимитной отзывчивости и семичасовых ужинах на Кипре.

1

Отзывчивые продавцы и безлимитные пакеты
2

Распродажи и охота на «своего» клиента
3

Русские магазины с латвийскими шпротами
4

Кофейные паузы длиною в несколько часов
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