Жизнь на Кипре: русские магазины, многочасовые ужины и латвийские шпроты

Вот уже месяц я прохожу обучение в столице Кипра в рамках международной программы обмена студентами Erasmus. Перед поездкой я изучила информацию о местных жителях, привычках особенностях жизни на средиземном острове. По приезду сюда многое оказалось именно так, как отмечалось в отзывах, но некоторые вещи стали для меня неожиданными открытиями - как приятными, так и не очень. Сегодня я расскажу подробнее о сокращенном графике работы магазинов, русских клиентах, безлимитной отзывчивости и семичасовых ужинах на Кипре.