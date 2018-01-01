«Надежда журналистики 2018» - лучший молодой журналист TVNET Виктория Пушкеле

На этой неделе Латвийский союз журналистов в юбилейный 25-й раз вручил награды «Надежда журналистики» лучшим молодым акулам пера. Среди лауреатов и самый молодой сотрудник русского TVNET — неординарная и энергичная Виктория Пушкеле.

Вике был всего годик, когда в Латвии появился этот конкурс. За эти годы среди лауреатов побывали все матерые профессионалы журналистики страны. Вика коллег по цеху уважает, но ни на кого конкретно не равняется, а идет своей дорогой.

Журналист — это профессия сердца. Класса с пятого Вика знала, что хочет писать, поэтому без труда закончила факультет журналистики Рижского университета им. Страдыня и благодаря оригинальной подаче и быстрой реакции сразу после выпуска попала в один из ведущих интернет-порталов Латвии - TVNET.

Уже третий год в редакции русского TVNET Виктория отвечает за оригинальное содержание — раскрывает необычные темы, нестандартные ситуации, непридуманные истории. Вместе с коллегами из других СМИ в прошлом году Виктория принимала участие в журналистском расследовании «Серая зона психиатрии», за что была номинирована на награду Ассоциации журналистов Латвии «Izcilības balvа 2016» в категории «Аналитика/исследование».

Виктория Пушкеле считает, что журналист — это проводник между незнающими и экспертами.

«Нам открыты все двери и своим словом мы спасаем других людей от незнания и непонимания», свою миссию озвучила Вика.

Пытливый ум, нестандартность мышления и простота слога — визитные карточки Виктории.

Вика, спасибо, что Ты выбрала TVNET!