СГД: Не нужно бежать в налоговую службу с декларацией уже 1 марта

Служба государственных доходов (СГД) призывает латвийцев не торопиться подавать годовую декларацию о доходах уже в первый день марта, сказала в передаче Rīta Panorāma на Латвийском телевидении генеральный директор учреждения Илзе Цируле.

«Мы понимаем, что все хотят первыми подать декларации 1 марта, чтобы первыми получить возврат налогов, но результаты прошлого года показали, что не было налогоплательщиков, которые бы возврат не получили, поэтому мы призываем не спешить подавать декларацию прямо утром 1 марта», - сказала Цируле.

По словам руководителя службы,

в этом году не должна повториться ситуация, когда из-за огромного количества одновременных запросов оказалась перегружена система электронного декларирования.

Также Цируле отметила, что СГД очень заинтересована в том, чтобы автоматически получать доступ к данным о расходах людей на здоровье и образование по интересам.

«Мы, наверное, являемся одним из тех учреждений, которые больше всего заинтересованы в том, чтобы электронная медицина развивалась как можно быстрее, чтобы мы могли получать все данные онлайн, а не принимать чеки в бумажной форме и проверять, соответствуют ли они действительности», - сказала она.

С 1 марта начинается прием годовых деклараций о доходах и для тех налогоплательщиков, кто должен подавать их обязательно, и для тех, кто хочет сделать это добровольно, чтобы получить переплаченный подоходный налог с населения за оправданные расходы.