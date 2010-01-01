Римшевич признал подлинность скандальной фотографии

Подозреваемый в коррупции президент Банка Латвии Илмар Римшевич в интервью Financial Times сказал, что стал жертвой кампании, организованной несколькими банками с целью сместить его с должности. В разговоре с журналистом Нилом Бакли банкир сказал, что обвинения сфабрикованы банками, которые недовольны стараниями Римшевича сделать прозрачным банковский сектор нерезидентов.

Римшевич «полностью абсурдными» назвал обвинения в вымогательстве взятки от крупного акционера Norvik banka Григория Гусельникова, но не исключает, что его имя необоснованно использовала третья сторона.

Римшевич настаивает на том, что описанные Гусельниковым встречи, на самом деле не происходили, пишет Financial Times.

Римшевич также подтвердил изданию, что опубликованная в СМИ фотография с посиделок в охотничьем домике в Сибири (датированная 2010 годом) вместе с тогдашним руководителем российского предприятия по производству оружия «Институт исследования информационных технологий» Дмитрием Пильщиковым является подлинной. Но, он подчеркивает, что в одной компании с Пильщиковым оказался случайно.

«Это фотография хорошо известна Службам безопасности Латвии. Публикация снимка была попыткой оболгать меня и испортить репутацию"», - заявил в интервью Римшевич.

Восстановить репутацию «будет очень, очень трудно. Но, я готов бороться», - заявил Римшевич.

Ранее сообщалось, что

Министерство обороны Латвии выступило с заявлением, что публикация фото с Римшевичем связана с внешней информационной атакой на Латвию.

Минобороны обращает внимание на то, что эта операция по структуре и исполнению идентична тому, что наблюдалось в предвыборный период в США, Франции и Германии.

Проведенный Минобороны анализ свидетельствует, что источником операции стала запись журналиста агентства АР Карло Пиовано в соцсети Твиттер 19 февраля в 19.05 с отсылкой на сайт «AP News» и фотографией, на которой запечатлен Римшевич в компании нескольких человек.

Проверка фотографии в базе данных международного фотоагентства «Scanpix» показала, что эта фотография помещена там третьей стороной вчера, а не в 2010 году.