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В субботу будет солнечно, но похолодает

Русский TVNET
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Фото: Reuters/Scanpix

В субботу в Латвии снизится облачность, но станет холоднее, сообщает агентство ЛЕТА.

Местами пройдет небольшой снег, больше осадков ожидается в начале ночи в Курземе и на западе Земгале.

Температура воздуха ночью и с утра в Курземе опустится до -10..-17 градусов, в других районах страны - до -17..-26 градусов.

Максимальная температура воздуха днем составит от -6 градусов на западе страны до -12 на востоке.

Будет дуть слабый или умеренный северо-восточный ветер; в начале ночи в Курземе возможны порывы до 13 метров в секунду.

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