Тогда и сейчас: богемное кафе для своих «Каза» на улице Вальню

Кафе «Каза», которое в 60-ых годах прошлого века располагалось в Старой Риге на улице Вальню, кажется, самое легендарное место встречи богемы в советской Латвии. Как в своей книге «Tur man tika» писал Андрис Тилля: «Каза была неприрученным и упрямым местом сбора ярких личностей.»

В кафе «Каза», также как и в ресторане «Sukubs», вращались личности, сегодня ставшие неотъемлемой частью культурного наследия Латвии — писатели Юрис Звиргздиньш и Айвар Нейбартс, художник Имант Реинхолдс, люди даже поговаривают, что художница Майя Табака именно в этом кафе познакомилась со своим будущим спутником жизни, а композитор Имант Калниньш однажды пришел в кафе только за тем, чтобы угостить всех кофе.

«В Каза собирались разные личности, там не просто пропадали, но и что-то друг от друга узнавали, обогащали себя музыкальными и литературными новинками. Кто-то даже читал свои новые стихи, а другие их обсуждали. Там и рисовали — на листах блокнота, салфетках. Рисовали не только профессиональные художники, но и самоучки,» писал Тилля.

FOTO: Olga Tuča

Интересно — на самом деле кафе «Каза» совсем и не называлось «Каза», официальное название было «Спутник». Свою странную кличку с животными мотивами кафе получило от современного кофейного аппарата «Casino», стоявшего в кафе.

И пусть кафе «Каза» давно нет, «воспитанник» этого культового места, экстравагантный и разговорчивый писатель Юрис Звиргздиньш по-прежнему часто прогуливается в районе улицы Вальню, только кафе «Каза» он сменил на магазин музыкальных пластинок «Upe», в котором его можно часто повстречать сегодня.

Фотограф Мара Брашмане, запечатлевшая икононические фотографии «Каза» по-прежнему работает на культурном поприще и с удовольствием делится своими воспоминаниями, связанными с этим и другими богемными местами Латвии. Целая гвардия творческой интеллигенции Латвии прошли школу «Каза» и у каждого есть что рассказать - настолько значимым было это место для их творческой деятельности и жизни за железным занавесом.

FOTO: Olga Tuča

Сегодня в бывших помещениях «Каза» разместился магазин одежды, а на обочине стоят машины. Толпы туристов смели все остатки богемности с улицы Вальню, Старого города и вообще с центра города. «Украшением» улицы Вальню стал сэконд-хенд «KILOMAX», а «казаобразные» кафушки переместились на периферию столицы.