Европейский эксперт: О «проделках» Римшевича уже давно говорят в банкирских кругах ЕС

О коррупционных делах, связанных с именем главы Банка Латвии Илмара Римшевича, в европейских кулуарах ходят слухи уже давно, рассказал Latvijas Avīze старший исследователь Пражского института международных отношений Марк Галеотти, специализирующийсяя в том числе на исследовании организованной преступности в Европе.

Эксперт слышал, что глава Банка Латвии возглавляет целую сеть

Галеотти – один из экспертов, на которого в своем материале о ситуации в Латвии ссылается и американское новостное агентство The Associated Press. В прошлом году он был важнейшим гостем на устроенной президентом Раймондом Вейонисом конференции об опасности ложных новостей.

«О возможной связи Римшевича с коррупцией было слышно и раньше. Об этом уже многие годы говорили в европейских банкирских кругах», – утверждает Галеотти.

Один из аргументов Римшевича, который тот использует для своей защиты, – что глава центрального банка не регулятор банков и в Латвии принимать важные решения в этой сфере не может.

«От высокопоставленных представителей европейских банков я слышал допущения, что

глава Центрального банка Латвии возглавляет целую сеть, которая получает выгоду от разных решений в связи с латвийскими банками»,

– говорит Галеотти.

Правда ли это, будет выяснено в ходе возбужденного против Римшевича криминального процесса. «Каким бы не был исход дела, Латвия окажется в выигрыше, потому что пройдет чистка ее банковской системы», – подчеркнул Галеотти.

Репутация латвийского банковского сектора только улучшится

Марк Галеотти считает, что репутация латвийского банковского сектора после этих событий, скорее, улучшится. Ранее в своей публикации он назвал Латвию «стиральной машиной для отмывания денег» и указал, что Латвия – один из центров отмывания российских денег в Европе.

Он добавил, что правительство Латвии осознает проблемы, а со стороны западных финансовых центров регулярно оказывается давление, чтобы в стране привели в порядок банковскую отрасль и уменьшили объемы отмывания денег.

«Правительство Латвии понимает, что военные действия нового поколения, применяемые Россией, заденут и финансовый сектор», – утверждает эксперт.

Правда, по его мнению, скорее всего, случай Римшевича не связан с отдельной кампанией информационной войны России против Латвии.

«Скорее, Россия может использовать возможность расколоть Европу. Это похоже на внезапно появившуюся у нее возможность, а не на что-то запланированное»,

– считает Галеотти.

Исследователь не сомневается в идентичности опубликованного The Associated Press фотоснимка. На нем в дружеской атмосфере после рыбалки на Камчатке в августе 2010 года президент Банка Латвии Илмар Римшевич сидит за одним столом с руководителем российского Института информационных технологий Дмитрием Пильщиковым. Илмар Римшевич утверждает, что с людьми на снимке он встретился случайно. На вопрос, допустимо ли для европейских должностных лиц такого уровня сидеть в России за одним столом с людьми, приближенными к официальной российской власти, Марк Галеотти подчеркнул, что в интерпретации важно настроение данного периода.

«Если бы мы увидели этот снимок в 2010 году, то он бы вызвал любопытство и все, ничего плохого бы не последовало, – отметил он. – Но если разместить такой снимок сейчас, то это щекотливый момент. Точно так же, как с объектами, принадлежавшими нынешнему президенту США Дональду Трампу, которые раньше продавались сомнительным россиянам, и тогда это никого не волновало, а теперь интересует».