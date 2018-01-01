Кучинскис в Брюсселе: ситуация в финансовом секторе сложная и создает почву для спекуляций

Нынешняя ситуация не проста - правительству и правоохранительным органам приходится заниматься одновременно двумя не связанными между собой случаями в финансовой системе страны, что создает почву для спекуляций в медиапространстве, заявил на совещании глав правительств ЕС в Брюсселе премьер-министр Марис Кучинскис.

«Борьба с коррупцией и несоблюдением закона, в том числе легализацией преступно нажитых средств, является одним из главных приоритетов моего правительства. Это не легкая и не быстрая в выполнении задача», - сказал он.

Премьер сообщил, что латвийское Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) начало против президента Банка Латвии Илмара Римшевича уголовный процесс, связанный с требованием и получением взятки в крупном размере.

Что касается утверждений руководства «Norvik banka» агентству АР, то их нужно расценивать как целенаправленные попытки навредить репутации Латвии, потому что доказательств нет, а банк недавно начал тяжбу против Латвийского государства.

«В целом могу утверждать, что ответственные органы Латвии тесно сотрудничают между собой и с нашими международными партнерами, в том числе Европейским центральным банком и США. Мы уверены как в финансовой стабильности своего банковского сектора, так и в способности принять важные шаги для полного искоренения коррупции и противоправных действий в финансовом секторе», - сказал премьер.