Ликвидация ABLV Bank: Надо ли простым латвийцам платить по кредитам?

В субботу, 24 февраля, появилась информация о том, что Европейский Центробанк принял решение о ликвидации латвийского ABLV Bank. Напомним, что ABLV Bank находится под прямым надзором ЕЦБ. События стремительно разворачиваются и простые латвийцы, которые взяли ипотеку и другие кредиты в упомянутом банке, задались простым вопросом: «Что будет с их обязательствами? Надо ли продолжать платить по кредитам или неожиданно наступила финансовая свобода?»

Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) напоминает, что тем клиентам, у которых есть кредиты в ABLV Bank должны продолжать выполнять свои кредитные обязательства.

До тех пор, пока условия кредитного договора выполняются, никто не вправе менять что либо в договоре или просить клиента досрочно погасить заем. Клиентам не стоит не о чем волноваться, пока они выполняют свои финансовые обязательства.

О том, что будет дальше происходить с кредитным портфелем ликвидируемого банка и кто его перекупит, будет сообщено позже.