Руководители Латвии поздравили Эстонию со столетием

Президент Латвии Раймонд Вейонис в своем приветствии эстонскому народу подчеркнул, что достаточно упомянуть всего одно событие, которое ярко свидетельствует о тесной связи двух балтийских стран и их судеб.

«Эстонское государство только встало на ноги, но уже следующим летом отправило своих представителей на помощь Латвии в освободительных боях, в которых, как считали многие, победить невозможно. Может ли еще больше сделать одно государство для другого?» - подчеркивается в поздравлении президента.

Вейонис отметил, что на протяжении прошедших 100 лет это всего лишь один из эпизодов совместного пути латышей и эстонцев. Культура Латвии и Эстонии имеет общее наследие еще со времен Ливонии, народы обеих стран вместе прошли через испытания и воплотили мечту о своем государстве. «Я рад, что в эти сто лет мы были рядом и на праздники, и в исторически важные моменты», - подчеркнул президент.

Сегодня сотрудничество между Латвией и Эстонией - неотъемлемая часть их повседневной жизни. Страны являются близкими партнерам не только в рамках ЕС, НАТО, ООН и других международных организаций, но и ближайшими соседями с единым взглядом на мир, отметил президент.

«Я уверен - это только начало, и, продолжая совместно начатый путь, мы вместе достигнем новых, все более высоких вершин. Желаю Эстонии будущего, полного мира, свободы и благосостояния»,

- сказал Вейонис.

Поздравления Эстонии со столетним юбилеем направил и министр иностранных дел Эдгар Ринкевич, отметив, что эстонский и латвийский народы связывает настоящая дружба и взаимное доверие. «Наши отношения, которые коренятся в общем представлении о региональной безопасности и будущем Европы, динамичны и конструктивны. Мы поддерживаем друг друга, отстаивая наши общие интересы на европейском и мировом уровне, а также совместно противостоя современным вызовам в сфере безопасности», - сказал Ринкевич.

Он поздравил Эстонию с ее достижениями в развитии государства - хорошим управлением, внедрением инноваций и цифровых услуг. Глава МИД уверен, что ключ к успеху Эстонии - в умении ее людей генерировать свежие идеи, быть активными и открытыми в сегодняшнем стремительно меняющемся мире.

По словам Ринкевича, можно только по-настоящему радоваться широте и глубине взаимоотношений Латвии и Эстонии и пожелать, чтобы сотрудничество между странами становилось еще теснее. «Желаю благополучия, безопасности и процветания нашим народам!», - говорится в поздравлении министра.