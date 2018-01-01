Счастливая суббота: Один латвиец выиграл в лотерею 75 тысяч, а другой 160 тысяч евро

24 февраля розыгрыш числовой лотереи Latloto 5 no 35 порадовал одного из игроков iLOTO внушительной суммой в размере более 160 000 евро.

Счастливая квитанция с одним игровым вариантом на один розыгрыш была приобетена 24 февраля в системе iLOTO.

Общая сумма выигрыша за 5 чисел + Дополнительное число составила 161 197,36 евро.

Другой счастливчик разбогател на 75 тысяч евро. Фортуна ему улыбнулась в дополнительной игре Džokers7. Счастливая квитанция SuperBingo с 1 вариантами + Džokers7 за 3 евро была приобретена в iLOTO.