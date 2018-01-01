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В ночь на понедельник будет до -26, во многих регионах пройдет снег

LETA
Ilustratīvs attēls | Фото: EPA/Scanpix

В понедельник в Латвии сохранится морозная погода, ожидается снег, местами в Курземе и на западе Земгале - сильный, прогнозируют синоптики.

Минимальная температура воздуха ночью на большей части территории страны составит -15..-21 градус, на востоке - до -26 градусов.

Днем температура повысится до -5..-7 градусов на западе и до -9..-13 градусов на востоке страны.

В Риге завтра ожидается переменная облачность и кратковременный снег. Утром температура воздуха составит около -20 градусов, днем - до -8 градусов.

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