В ночь на понедельник будет до -26, во многих регионах пройдет снег

В понедельник в Латвии сохранится морозная погода, ожидается снег, местами в Курземе и на западе Земгале - сильный, прогнозируют синоптики.

Минимальная температура воздуха ночью на большей части территории страны составит -15..-21 градус, на востоке - до -26 градусов.

Днем температура повысится до -5..-7 градусов на западе и до -9..-13 градусов на востоке страны.

В Риге завтра ожидается переменная облачность и кратковременный снег. Утром температура воздуха составит около -20 градусов, днем - до -8 градусов.