Синоптики рассказали, когда в Латвии наконец потеплеет

После вторника и среды, которые станут самыми холодными днями этой зимы, температура воздуха в Латвии постепенно повысится, сообщает агентство ЛЕТА.

В ночь на вторник ожидается снег, причем больше всего его будет на севере Курземе. Минимальная температура воздуха с утра составит от -11..-14 градусов на побережье Курземе до -21..-25 градусов местами на востоке Латвии.

Днем температура воздуха составит всего -10..-16 градусов, однако мороз усилит ветер, поэтому последние два дня февраля станут самыми холодными днями зимы.

Температура комфорта, которая отражает влияние мороза и ветра, утром во вторник на большей части территории страны опустится до -25..-30 градусов, в среду утром - до -28..-34 градусов, сообщает Латвийский центр окрудающей среды, геологии и метеорологии.

Порывы восточного, северо-восточного ветра во вторник и среду вырастут до -9..-14 метров в секунду.

Начиная с 1 марта, мороз снизится, однако и в конце этой недели под ясным небом температура воздуха ночью местами может опуститься до -20 градусов. Днем весеннее солнце прогреет воздух до -2..-7 градусов, местами возможен небольшой снег.