Будущие мультимиллионеры? Названы возможные имена ликвидаторов ABLV

Конкретное решение о дальнейшей судьбе «ABLV Bank» еще не принято, но в случае ликвидации банка, процессом займутся конкретные люди. Передача Nekā Personīga озвучила возможные имена ликвидаторов или администраторов неплатежеспособности ABLV.

Имя ликвидатора или администратора неплатежеспособности банка суду называет Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК). КРФК руководствуется кандидатурами, которые советует Совет присяжных адвокатов и Ассоциация присяжных ревизоров.

Nekā Personīga выяснили, что Совет адвокатов год назад посоветовал КРФК пять претендентов на должность ликвидатора: Александра Березина из адвокатского бюро Berezins un Juraša, Алдиса Саулиетиса из Sjademe un Saulietis, а также адвокатов Марека Дика, Валдиса Улманиса и Яниса Берзиньша.

В ближайшем будущем запланировано новое собрание Совета адвокатов, чтобы решить уже не о пяти, а о десяти кандидатурах. Среди потенциальных кандидатов числится помощник нынешнего администратора неплатежеспособности Trasta Komercbanka Мартиньш Бункус, администратор и адвокат Виго Крастыньш, руководитель Ассоциации администраторов неплатежеспособности Янис Кумсар, адвокат Айвар Лошманис из адвокатского бюро Vilgerts и адвокат этого же бюро Гинт Вилгертс. Среди претендентов также Раиво Съядеме, который часто представлял интересы экс-политика Андриса Шкеле.

В руки будущего ликвидатора попадут огромные деньги, до сих пор ни у одного ликвидатора банка еще не было такой внушительной суммы. В отчете прошлого года упомянуто, что кредитный портфель ABLV превышает 2 миллиарда евро.

Ликвидатор банка получает проценты от отчужденных средств. Чтобы это лицо не стало мультимиллионером уже в первые часы, министр финансов подготовила поправки в законодательстве, предусматривающие ограничения вознаграждения ликвидаторов банков.

Напомним, Партнеры по правящей коалиции в конце минувшей недели неофициально уже подтвердили, что поддержат поправки к закону о кредитных учреждениях, предусматривающие ограничение размера вознаграждения ликвидаторов банков, 26 февраля сообщил премьер-министр Марис Кучинскис в интервью передаче Латвийского телевидения «Утренняя панорамa».