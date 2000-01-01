Ближе к народу: В.В.Путин как сувенир и модный аксессуар

До президентских выборов в России - меньше месяца. Но как-то скучновато с предвыборными дебатами. Главный претендент на победу - действующий президент РФ В.В. Путин в предвыборной агитации вроде как не участвует. Он и так близок к народу! Прогуляйтесь по центру российской столицы.

Русский TVNET обратил внимание: светлый лик президента и кандидата в президенты можно обнаружить не только на плакатах, майках-фляжках и сувенирных матрешках, которых давным-давно полно на сувенирных развалах. Кого только из политиков на них не рисовали!.. Но все теперь намного круче!

Все-таки русский сувенир былых времен - матрешка - это товар для иностранцев. Даже если это матрешка с ликом Путина.

А что предлагает рынок российского ширпотреба своим гражданам - тем, кто хочет подчеркнуть свой горячий патриотизм всеми способами или же намерен просто приколоться?

Обложки для телефонов с портретом Путина FOTO: Русский TVNET

... Самый центр Москвы, метро «Охотный ряд» - подземный переход рядом с одноименным торговым центом. Аксессуары для мобильных телефонов. Что еще может быть ближе владельцу крутой мобилы, чем обложка для телефона?! Пожалуйста, выбирайте, вся витрина заставлена - на обложках и башни Кремля и герб Российской Федерации.





Больше всего на телефонных обложках портретов президента Путина В.В. Есть и другая картинка «Ахмат - сила!» - это в честь верного соратника Ахмата Кадырова.

Предусмотрены для разных моделей. И стоят недорого - порядка 2000 рублей (чуть менее 30 евро). Кстати, товар, похоже, весьма ходовой, за каких-нибудь пару недель пол-витрины уже раскуплены.

Бюсты вождей в сувенирном киоске: Сталин, Путин и ма-аленький Ленин FOTO: Русский TVNET



...Москва, Ярославский вокзал. В глубине зала ожидания скромный сувенирный киоск. А на витрине... Не может быть!.. Брутальные гипсовые бюсты И.В. Сталина и ... В.В. Путина. Ленинский бюстик тоже есть - но совсем ма-аленький. Похоже, не тягаться вождю мирового пролетариата против нынешних народных кумиров, выполненный в «белом» и в «бронзовом» варианте.

Ранее утро, так что киоск закрыт. Поэтому о цене можно судить по ценнику на «Сталине» - 700 р. Интересно, сувенир «Путин» продается дешевле или дороже? По размеру бюсты - один в один, и каждый хоть сейчас ставь на стол провинциального чиновника.



Решив поинтересоваться ценами на бюсты, русский TVNET обратился к гуглу. Мы выяснили, что в интернет-магазинах цены на путинские бюсты еще и дешевле в два-три раза, и это товар относится к серии «Патриот». Так что в интернет-магазинах среди товаров этой серии обнаружили еще много интересного.



Например, значки «Верю Путину», «Я русский» и «Я за Путина» по цене 8 - 9 рублей. Правда, хоть и называется серия своеобразных товаров гордым словом «Патриот», производится патриотическая продукция при этом все-таки в Китае... Бизнес есть бизнес, даже если это бизнес патриотического свойства.

Отдел канцтоваров книжного магазина. Тетрадки для школьников, с Путиным - дороже FOTO: Русский TVNET

... Книжный магазин в центре Москвы, отдела канцтоваров. Выбор школьных тетрадок большой - на любой вкус. Полуобщая тетрадь в клеточку стоит рублей 60 - 65 (то есть 0,85 - 0,95 евро). Но все эти автомобили- кошечки - красотки на обложках... Банально! А вот - не верю своим глазам! - тетрадь с портретом президента России - точь-в-точь с предвыборного плаката.

Правда, за демонстрацию патриотизма детей придется дороже заплатить родителям - «путинская тетрадь» стоит в три раза дороже обычной - 165 рублей. Впрочем, если считать в евро это всего 2,38 евро. Надо брать на сувениры!..

Майка с портретом Путина на Центральном рынке Риги FOTO: Русский TVNET

... Рига хоть и отстает от Москвы по разнообразию предложений, но тоже не осталась в стороне от «путинской» темы. Во всяком случае,

на нашем Центральном рынке в одном из киосков русский TVNET обнаружил маячки с портретом российского президента.

Так себе маечки, трикотаж посредственный и портрет на них довольно банальный. Цена 15 евро за штуку. Можно торговаться.