Домбровский: мы потеряли банк, по масштабам сопоставимый с Latvijas dzelzceļš

Возможное закрытие банка ABLV - большая потеря для финансового сектора Латвии. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал экс-министр экономики, председатель правления центра Certus, экономист Вячеслав Домбровский. По его словам, это событие не сможет пройти бесследно.

«Фактически уничтожен третий самый большой банк. Сравнить его, например, со Swedbank некорректно, потому что если бы пропал один из таких банков, другой просто бы перенял его функции. А в нашем случае мы имеем дело с банком, который занимался экспортом финансовых услуг. А вся отрасль экспорта финансовых услуг экспортирует столько же, сколько экспортирует, скажем, предприятие Latvijas dzelzceļš. В банке 1000 рабочих мест, плюс партнерские предприятия, юристы, бухгалтеры, бизнес-проекты и так далее. », - отметил Домбровский.

Он также напомнил, что главной причиной кризиса в банке стало заявление Министерства финансов США.

«Основной урок, который мы должны усвоить - это то, что теперь любой банк, который занимается экспортом финансовых услуг, можно уничтожить одним лишь заявлением, которое ударит по его репутации. Дни банка ABLV были сочтены, когда Минфин США сделал свое заявление. Тогда начался выем средств из банка и партнеры начали держаться от него подальше. Все остальное - дело дней, если не часов. Поэтому главный урок - надо было сделать что-то чтобы такая ситуация не случилась», - сказал Домбровский.

Напомним, что Европейский центробанк установил банку срок, в который «ABLV Bank» должен был доказать, что имеет миллиард евро наличными в кассах Банка Латвии, что является стандартной цифрой для Банка, испытывающего сложности. Средств у «ABLV Bank» оказалось значительно меньше. На счете «ABLV Bank» в Банке Латвии в пятницу, 23 февраля, было 693,988 млн евро, что на 78,4% больше, чем в конце прошлого года.