Сотрудница ABLV Bank: «Столько плачущих в голос людей я никогда до сегодня не видела»

Сотрудница банка ABLV на свой странице в Facebook поделилась мыслями о печально известных в стране событиях последних дней.

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"Возможно, далеко не все из тридцати читающих мои опусы про шерстяную жабу Кассиопендру Галакси знали, что я двадцать лет как уже работаю в ABLV банке.

Человеком, который непосредственно участвует в обслуживании клиентов.

Да, я сознательно не ставила в свой профайл эту информацию.

Но не потому, что как- то и зачем- то стыдилась этого факта или стеснялась.

Скорее, чтобы мне не могли сказать: а чего это ты не пишешь про колебания на азиатских рынках?

А что у вас там, в банке, кроме собаководства и феминизма, заниматься, что ли, нечем?

Старалась отделять личное от профессионального хотя бы при описании траектории прыжка собачьих блох.

Ну, и еще потому что я толстая. И уже по - булгаковски осетринистая такая. А в нашем банке и так полно красавиц, они прекрасно могли представлять его и без меня.

В эти дни я, конечно же, не смогла оставаться в стороне от происходящего ни в офлайне, ни в сети.

Так вот, мне доводилось, увы, бывать на похоронах близких.

Но столько одновременно плачущих в голос людей- мужчин в том числе- я никогда до сегодняшнего дня не видела.

И пусть эти слова будут единственной банковской тайной, что я выдала в своей жизни.

Сегодня убили наше детище.

Сдали, раздавили, наехали асфальтовым катком.

За неполные две недели укатали бизнес без долгов, дыр, с кучей документов на каждую транзакцию и клиентами.

Все требования ЕЦБ - выполнены. Все мониторинги ФКТК- пройдены. Деньги- есть. Залоги- даны.

Это- информация для троллей и «бабушки из Бауски».

Да, мы, работники, не настроили, в большинстве своем дворцов, не накупили яхт, многие, наоборот, потеряли на этой очень- ОЧЕНЬ!- повторюсь, непростой и ответственной, пусть и крайне интересной, работе- здоровье, зрение, зубы и лучшие годы своей жизни.

Но вот я лично благодаря ей родила троих детей. Не знаю, где еще нужно в нашей стране работать, чтобы родить на одном рабочем месте четверть футбольной команды.

И на врачей для моих детей я пока не тратила деньги налогоплательщиков, потому что почти двадцать лет мы ходим к хорошему, но платному педиатру.

А еще я смогла четыре года тянуть свою beloved grandma , после инсульта. Вы же понимаете, что от таких людей отворачиваются все: медперсонал, система ухода- это твои проблемы. Людей в инсульте после 70 лет для нашего государства не существует.

То- есть, в трудные для меня лично времена мои налоги шли пока на что угодно, но только не на эти трудные времена.

А еще у наших сотрудников есть вторые половинки, которые зачастую тоже по- латвийски не сильно много зарабатывают. И у всех есть уже в возрасте родители.

И уже, к сожалению, нам всем не двадцать пять и начинаются какие- то диагнозы.

До этого ужаса с такими вещами справлялись наши зарплаты и человеческое отношение руководства.

Кто займется этим всем теперь?

Бабушка из Бауски?

А еще везде, где мне доводилось быть клиентом, я сразу видела разницу в уровне, качестве обслуживания, стандарте построения организации, четкости работы, условиях труда.

Знаете, вот приходишь куда- то в офис и начинаешь глазами стряхивать пепел и крошки со стола сидящего напротив.

При этом, мы никогда не были закрытыми снобами: приватбанкиром, например, мог стать любой, кто готов и умеет доброжелательно общаться с людьми. Я- тому подтверждение, экономическое образование я получала уже как второе, работая в банке.

Ах, да, я забыла, я же пишу про организацию, которая никак не связана с нашей страной.

С МОЕЙ страной, которая привыкла брать, брать, но ничего не давать взамен. Вы ведь как- то там справляетесь сами, верно?

Журналист которой спросил на пресс- конференции Эрнеста, человека, не спящего больше недели: а где картины, а ? Картины, которые вы обещали государству???

Вот этот человек, он - откуда?

Вот вы знаете, мои клиенты, у которых остановился бизнес, застряли деньги, которых Латвия лишила лучшего банка в их жизни, вот они- из реальности.

Они с утра звонят и успокаивают меня и коллег.

Те самые, которые неделю назад узнали про себя, что являются строителями баллистических боеголовок, диктаторами нежелательных государств и наркодилерами.

А вот наша- моя- страна- Латвия- и большая часть ее населения- дремучего, необразованного, завистливого, шовинистически настроенного, лапотного, добивающего ко всему прочему параллельно и образование на русском языке- вот они, как я поняла за эти дни- вот они - из офшора.

С бананового куста на отдаленном острове.

Мы честно и много работали. Мы не хотели, чтобы Латвия была офшором.

Но улучшить что- либо без желания улучшаемого- невозможно". (орфография и пунктуация автора сохранены - прим. ред)

Напомним, сегодня экономист экс-министр экономики, председатель правления центра Certus,Вячеслав Домбровский заявил, что возможное закрытие банка ABLV - большая потеря для финансового сектора Латвии. По его словам, это событие не сможет пройти бесследно.

«Фактически уничтожен третий самый большой банк. Сравнить его, например, со Swedbank некорректно, потому что если бы пропал один из таких банков, другой просто бы перенял его функции. А в нашем случае мы имеем дело с банком, который занимался экспортом финансовых услуг. А вся отрасль экспорта финансовых услуг экспортирует столько же, сколько экспортирует, скажем, предприятие Latvijas dzelzceļš. В банке 1000 рабочих мест, плюс партнерские предприятия, юристы, бухгалтеры, бизнес-проекты и так далее. », - отметил Домбровский.

Тем временем, Европейский центробанк установил банку срок, в который «ABLV Bank» должен был доказать, что имеет миллиард евро наличными в кассах Банка Латвии, что является стандартной цифрой для Банка, испытывающего сложности. Средств у «ABLV Bank» оказалось значительно меньше. На счете «ABLV Bank» в Банке Латвии в пятницу, 23 февраля, было 693,988 млн евро, что на 78,4% больше, чем в конце прошлого года.