С марта вступают в силу новые правила техосмотра

С 1 марта в силу вступают новые правила проведения технического осмотра автотранспорта. Они подразумевают повышение требований к оценке отдельных дефектов на транспортных средствах при прохождении техосмотра, передает Служба новостей Латвийского радио.

Как сообщил руководитель управления общественных отношений Департамента безопасности дорожного движения Янис Айзпорс, изменения приняты в рамках принятия единых стандартов проведения техосмотра в Европе.

«По большому счету в повседневной жизни автоводителей не изменится ничего. Поскольку новые правила разработаны, чтобы гармонизировать как требования директив, так и для создания единой общеевропейской системы нумерации дефектов при прохождении техосмотра.

По сути, эти правила в Латвии существовали уже многие годы. Это для других стран они, возможно, являются новостью.

Но у нас технический осмотр проводится по этим методам. Единственное, что у выявленных дефектов будет другая нумерация. В отношении прочего, изменения будут минимальными. Будут немного более жесткие требования к работе тормозной системы, но это связано с безопасностью самого автоводителя. И, практически, никаких других существенных изменений эти правила не предусматривают», — пояснил Айзпорс.