Представитель Латвии ответил России на критику о реформе системы образования

На ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Вене представитель Латвии Эдвин Шноре (ВЛ-ТБ/ДННЛ) категорически отклонил критику российской делегацией планируемого перехода на обучение только на латышском языке в средних школах Латвии, сообщили в пресс-службе Сейма.

Представитель российской делегации Артем Туров заявил, что Латвия, переходя к среднему образованию на латышском языке, нарушает права трети своих жителей, принадлежащих к национальным меньшинствам, на сохранение и развитие своего родного языка.

Сноре назвал эти заявления «ложными новостями», заявив, что ни русским, ни другим меньшинствам в Латвии не запрещено изучать и сохранять свой родной язык. Он спросил у представителей России, в скольких российских школах можно получить образование на языках меньшинств. «Есть ли у вас латышские школы? Украинские? В России живут миллионы украинцев. Оплачиваете ли вы школы на их языке? Нет! Вместо этого вы закрыли последнюю украинскую библиотеку в России», - сказал Шноре.

На сессии выступил и верховный комиссар ОБСЕ по вопросам нацменьшинств Ламберто Заньер, который обратил внимание на значительно уменьшение обучения татарскому, башкирскому и другим языкам меньшинств в школах российских национальных республик.