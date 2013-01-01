В Рижском заливе толщина льда достигает 15 см; введены ограничения судоходства

На большей части Рижского залива лед тоньше, чем 10-15 см, а есть области и со сравнительно небольшим количеством льда. Под влиянием ветра лед откалывается от берега и дрейфует в западном, юго-западном направлении.

На данный момент количество льда в Рижском заливе и в целом в Балтийском море самое больше с 2013 года.

По данным на 26 февраля, наибольшая концентрация льда наблюдается на территории между Юрмалой и Мерсрагсом.

Поскольку сильные морозы в регионе на этой неделе сохранятся, образование льда продолжится как в Рижском заливе, так и в открытом море.

Метеорологи предупреждают о затруденном судоходстве в Ирбенском проливе и в западной части Рижского залива. Также запрещено движение для буксируемых барж. А всем судам перед вхождением в пролив из Балтийского моря надо предоставить информациюя для ледокола «Варма», чтобы затем следовать рекомендациям, предоставленным ледоколом.