Доцент высшей школы Turība: не будьте простаками, магазины нас обманывают

Большая часть людей при совершении повседневных покупок обращает внимание и на акционные товары, которые в супермаркетах можно отличить по особым ценникам. По правде говоря, большие желтые или красные знаки с надписью «Акция» трудно не заметить, и большинство начинает задумываться о приобретении соответствующего товара. Доцент Высшей школы бизнеса Turība, эксперт в сфере маркетинга Ивета Лининя в своем мнении обращает внимание потребителей на то, что товар со скидкой не всегда означает более низкую цену, поскольку в наши дни крупные магазины часто манипулируют покупателями, выставляя обозначение «Акция», или скрывая товар без скидки между акционными товарами.

Маркетинг супермаркетов в лучших традициях 90-х годов

Как преподавателю маркетинга, мне стыдно видеть то, что происходит в наших магазинах. Днем я учу студентов, как использовать современные методы маркетинга для способствования конкурентоспособности и прибыли предприятия, как увеличить долю рынка и т.п., а в повседневной жизни в магазинах наблюдаю лучшие традиции 90-х годов, когда части предприятий кажется, что единственный способ получить прибыль – это обдурить клиентов. И такие вещи происходят в крупных сетях магазинов.

Под акцией прячется искусственно увеличенная цена

Акционные ценники – один из самых распространенных способов обмана клиентов. Думаю, многие заметили, что иногда под большой яркой надписью «Акция» скрывается совсем маленькое снижение цены, иногда случается, что цена снижена лишь на несколько евроцентов, однако, цель достигнута – внимание покупателя привлечено, и, если повезет, то покупатель не заметит, что скидка смехотворно мала, и купит соответствующий товар.

Но есть и другие методы – для товара, который всегда шел по одной определенной цене, на акционном ценнике указывается цена намного выше, вероятно, такая высокая, какой у данного товара никогда и не было. Это позволяется обычную цену (или даже немного выше) уже указать как акционную, и тем самым просто одурачить клиента. Акция заканчивается, и после этого упомянутый товар стоит даже дешевле, чем во время акции.

Яркий пример, о котором я написала и представителям магазина, бал недавно зафиксирован мною в магазине «Rimi». На полке магазина появились миноги по акционной цене 25,99 евро/кг. Под указанной ценой было видно, что до акции данный деликатес якобы стоил 33,99 евро/кг. После окончания акции, стоимость товара составляла 23,49 евро/кг. Излишне упоминать, что я не видела, чтобы минога в этом магазине когда-нибудь стоила 33,99 евро/кг, как это было указано возле акционной цены.

Покупатели должны быть очень внимательными и осторожными, особенно, что касается товаров, которые мы покупаем не так часто.

Цены на повседневные товары мы запоминаем достаточно хорошо, и магазины не могут «приписывать» к ним огромные фальшивые наценки, поэтому данный трюк как правило используют для деликатесов и других подобных товаров.

Во время акции цена выше, чем обычная

На мое замечание магазин ответил, что у них различные поставщики, поэтому и стоимость товара так «скачет». Позволю себе указать, что поставщики не имеют к этому никакого отношения, ведь именно магазин решает, какую наценку поставить на тот или иной товар. Именно магазин принимает решение о наценке, чтобы основная цена товара во время акции была намного выше и можно было поставить скидку, выглядящую существенной.

Очень неприятно, что людей считают дураками.

Такое одурачивание людей не является распоряжением руководства крупных сетей магазинов, поскольку в Западной Европе и Скандинавии такая практика не распространена.

Это позволяет сделать вывод о том, что такие «акции» являются методами наших местных специалистов в сфере маркетинга, что очень наглядно показывает, как оценивается наше общество. Не говоря уже о случаях, когда акционная цена оказывается даже больше той цены, которая была раньше. И такие «жемчужины» можно найти в глубинах интернета.

Спрятать более дорогой товар среди товаров по акции

Как я уже упомянула, еще один способ обмана покупателей связан с размещением товара. А именно, на стенде или пирамиде размещаются акционные товары с большой надписью о скидке, а среди них кладут похожие товары без акции, например, от другого производителя. В результате, многие покупатели только у кассы обнаруживают, что на выбранный товар акция не распространяется, и, все равно его покупают. Почему магазины позволяют себе такие ходы, не опасаясь потерять клиентов?

Двум крупнейшим сетям магазинов, в которых такие «акции» встречаются чаще всего, принадлежит 40% доли рынка, поэтому они и чувствуют себя настолько уверенно.

Акции по собиранию наклеек для получения мнимой скидки

Обращайте внимание и на те товары, которые можно приобрести по якобы сниженной цене, собрав определенное количество наклеек, предлагаемых супермаркетами. Изучите, какой товар в обмен на наклейки предлагает магазин, возможно, что товар того же производителя в другом магазине продается по более низкой цене без необходимости собирать наклейки.

Напомню, что совсем недавно в одном из крупнейших магазинов в обмен на наклейки можно было приобрести инструменты якобы по сниженной цене, однако, оказалось, что в магазинах стройматериалов эти же инструменты можно купить по еще более низкой цене. Подобная ситуация была и на одной из Латвийских заправочных станций, когда в рамках очередной акции по собиранию наклеек, можно было приобрести мячи, которые в спортивном магазине продавались дешевле, чем упомянутая акционная цена на заправочной станции.

Ловко используется стремление латвийского народа к накоплению, чтобы заставить людей купить более дорогой товар.

Не позволим себя одурачить!

Самое обидное, что люди до сих пор попадаются на эту удочку. Многие потребители не знают своих прав и допускают, что, раз магазин так делает, значит так можно делать. Я хочу призвать всех быть внимательными – фотографируйте такие фальшивые акции, выставляйте эти сведения и фотографии в социальных сетях, делитесь информацией и призывайте других быть внимательными.

Помните, что магазин – это публичное место, где можно фотографировать.

Смело говорите с представителями и руководством магазина, указывайте им на такие вещи. Не стесняйтесь выражать свое недовольство, опишите проблему. Администрация магазина должна будет пойти вам на встречу и исправить ситуацию.

Если мы позволим себя обманывать, то это будут делать и впредь!

Пишите заявления в Центр по защите прав потребителей. Им нужны наши заявления, чтобы действовать и устранять такие нелепости, в противном случае, у них нет основания начать что-то делать. Если общество покажет, что мы не простаки, то ситуация изменится.