В Риге мать оставила младенца у открытого окна и ушла на кухню пить с друзьями

Около 10 утра 25 февраля сотрудники латгальского управления муниципальной полиции Риги получили вызов в округу улицы Авоту, где мать в состоянии алкогольного опьянения не могла позаботиться о своем отпрыске.

Стражи порядка, прибыв на место происшествия, заметили, что дверь в квартире по указанному адресу открыта. Женщина в компании двух мужчин сидела на кухне и употребляла алкогольные напитки, а в соседней комнате спал младенец. В квартире было накурено, в свою очередь в раковине вместе с грязной посудой валялись как пустые, так и непочатые бутылки с алкоголем.

Полицейские осмотрели младенца и обнаружили, что у него холодные руки и лицо - ребенок лежал у открытого окна. Кроме того, у малыша были грязные подгузники.

Пьяные друзья женщины после проверки персональных данных ушли домой, а стражи порядка вызывали медиков, которые приняли решение ребенка госпитализировать.

Была проведена проверка алкоголя в выдохе женщины. Результаты теста показали 2,07 промилле.