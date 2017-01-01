«ABLV Bank»: мы сделали все, что в наших силах

«Спасибо за то, что верите в нас. Мы делали все, что было в наших силах. За последнее время я не получил ни одного негативного письма, наоборот, я получил сотни писем от клиентов и сотрудников, которые нас поддерживали. Какие бы новости ни появлялись в СМИ, процесс о самоликвидации уже был принят согласно законодательству. Мы должны были решить, как максимально защитить наше предприятие, поэтому мы решили самоликвидироваться», - заявил председатель правления банка Эрнест Бернис.

По его словам, это решение стало самым тяжелым в его жизни. «Это убило 25-летнюю работу, за 1,5 недели. С карты стерт 3-й крупнейший банк Латвии», - сказал он, отметив, что самоликвидация - это было единственно правильное решение.

«Вы точно спросите, делал бы я что-то иначе, чтобы этого не произошло. Я очень много об этом думал в последние дни и не могу понять, как банк, который получил так много упреков, мог вырасти за 25 лет в столь большой банк. Я хочу напомнить, что мы были банком с местным капиталом. Банк, который зарабатывал за рубежом, но работники были заняты здесь, и налоги мы платили здесь. Это был не только банк, а группа с десятком фирм, которые инвестировали в разные отрасли. Там тоже были свои сотрудники, было видение развития бизнеса», - заявил Бернис.

Он также отметил, что в первую очередь руководство учреждения заботится о сотрудниках и клиентах, так как это является приоритетом.

По поводу нового проекта New Hanza, в который планировалось вложить до 1 млрд евро, крупнейший акционер банка Олег Филь сказал следующее: «Понятно, что произошедшее поставило черту под планами построить новый квартал — бюро, школа, парк, развлекательные места. Все это заморожено. Строительные работы прерваны. Прервано сотрудничество со всеми подрядчиками, со всеми расплатимся, как только будет возможно. О дальнейших планах скажут ликвидаторы».

На вопрос о самоликвидации банка Бернис ответил, что руководство пытается защитить банк от непрофессиональных действий, и об этом необходимо спрашивать непосредственно ликвидаторов, а не представителей кредитного учреждения.

Заместитель председателя правления ABLV Вадим Рейнфельд проинформировал, что возможный кандидат на должность ликвидатора - присяжный адвокат Элвийс Веберс, а также в группе ликвидатора будут работать и председатель правления предприятия группы ABLV по инвестициям в коммерческую недвижимость New Hanza Capital Андрис Ковальчук и эксперт по корпоративным финансам Арвид Костомаров.

«В течение пяти дней ликвидаторы должны будут подать в Комиссию рынка финансов и капитала (КРФК) план ликвидации. В течение 30 дней КРФК должна оценить этот план и утвердить. После принятия плана группа приступит к работе. До того момента управлять работой банка продолжит его правление,» сказал Рейнфельд, добавив, что работа с планом ликвидации уже начата.

На вопрос, почему Бернис считает, что ликвидация банка была политическим вопросом, он ответил: «У нас было 1,3 млрд свободных средств, большая часть — на латвийских счетах. Что я еще могу сказать. Где политика? Этих средств хватало, чтобы удовлетворить запросы наших клиентов».

«Ведуший банк перестает существовать. Мы уверены, что мы были лучшие. Все процедуры, культура обслуживания. Конечно, в мире есть и другие места, где могут обслуживаться клиенты, поэтому я думаю, что определенно часть клиентов больше не будет вести здесь бизнес», - подытожил Бернис.

На вопрос, о ком может идти речь, он сказал: «Увидите в дальнейшем из официальной статистики».

Говоря о дальнейших своих планах, Бернис отметил, что, во-первых, ему важны интересы клиентов и сотрудников. Во-вторых, прозрачный процесс ликвидации. В-третьих — он продолжит работать в дочерних фирмах, работа которых сейчас блокирована: «И там сложная ситуация, я сделаю все, чтобы там разрешить ситуацию и только потом буду думать о своих дальнейших планах».

Олег Филь указал, что только Благотворительный фонд банка за 10 лет раздал более 5 млн евро. «Мы как основатели, я и Олег, будем думать, чем займется фонд в будущем», - добавил Бернис.

«На следующей неделе 30% сотрудников потеряют работу. Это около 300 человек. Чтобы вы понимали масштаб проблем, у наших сотрудников около 700 детей в возрасте до 12 лет. Мы делаем все возможное, чтобы дать им те гарантии, которые возможны», - указал Бернис.

Он уточнил, что в банковской группе около 900 профессионалов. Следующее сокращение будут проводить уже ликвидаторы в соответствии с планом. «Мне было легко говорить с регуляторами, мне было легко говорить с должностными лицами, с вами [журналистами], во Франкфурте. Но мне сложно говорить со своими людьми», - с грустью в голосе закончил свою речь Бернис.

Как сообщалось, в целях максимальной защиты интересов клиентов и кредиторов и с учетом решения Европейского центрального банка (ЕЦБ) о начале процесса ликвидации АО «ABLV Bank» на внеочередном общем собрании акционеров принял решение о самоликвидации. «ABLV Bank» считает, что таким образом лучше всего сможет обеспечить защиту своих активов, чтобы рассчитаться со всеми клиентами.

«Принимая во внимание происходившие в Латвии до сих пор процессы неплатежеспособности и ликвидации, мы считаем, что это самое правильное решение, какое можно было принять после заявления ЕЦБ о начале процесса ликвидации. Финансовое положение банка отличное, поэтому мы должны позаботиться о каждом клиенте и защите их прав», - подчеркнул председатель правления «ABLV Bank» Эрнест Бернис.

«Это очень тяжелое решение, но в данных условиях наиболее подходящее», - сказал Бернис.

Как сообщалось, 23 февраля ЕЦБ принял решение не спасать банк и начать процесс его ликвидации, которая должна быть проведена в соответствии с нормативными актами Латвии.

Комиссия рынка финансов и капитала, выполняя инструкции ЕЦБ, с 19 февраля ввела ограничения на платежные операции в «ABLV Bank», а в ночь на субботу, 24 февраля, с учетом того, что ЕЦБ не распорядился об отмене установленных для банка ограничений, приняла решение о недоступности вкладов, чтобы обеспечить выплату гарантированных возмещений клиентам банка. Недоступность вкладов наступает, когда КРФК констатирует, что банк не в состоянии выплатить своим клиентам имеющиеся на их счетах средства, т.е. вклады.

Как пояснил председатель КРФК Петерс Путниньш, такой порядок предусмотрен единым надзорным механизмом Европейского банковского союза. «Банку не удалось в установленный срок выполнить поставленные ЕЦБ задачи, чтобы отменить введенные ограничения на платежи. Учитывая эти обстоятельства, КРФК как национальный надзорный орган действует в соответствии с ситуацией, потому что мы должны гарантировать, чтобы клиенты «ABLV Bank» могли получить полагающиеся им компенсации в размере до 100 000 евро. Наши последующие решения будут связаны с организацией выплат, и мы о них сообщим в ближайшее время», - сказал Путниньш.

Такое решение КРФК приняла в целях защиты интересов вкладчиков в соответствии с законом о гарантировании вкладов.

Как сообщалось, в течение недели после сообщения сети по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США («FinCEN») о планируемых санкциях против латвийского «ABLV Bank» из банка было выведено 600 млн евро.

«FinCEN» планировала ввести в отношении «ABLV Bank» санкции за реализацию схем отмывания денег в помощь северокорейской ядерной программе и нелегальных действий в Азербайджане, России и Украине. Как говорится в заявлении «FinCEN», руководство «ABLV Bank» до 2017 года использовало взяточничество для оказания влияния на должностных лиц в Латвии, стараясь предотвратить направленные против него правовые действия и уменьшить угрозы своим действиям высокого риска.