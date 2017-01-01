Олег Филь: строительство квартала New Hanza в Риге заморожено

На пресс-конференции 27 февраля акционер ликвидируемого ABLV Олег Филь прокомментировал ситуацию со строительством делового и жилого квартала New Hanza в Риге: «Понятно, что произошедшее поставило черту под планами построить новый квартал — бюро, школа, парк, развлекательные места. Все это заморожено. Строительные работы прерваны. Прервано сотрудничество со всеми подрядчиками, со всеми расплатимся, как только будет возможность. О дальнейших планах скажут ликвидаторы».

Квартал New Hanza занимает площадь в 24,5 га, кроме главного офиса ABLV, офисных и жилых зданий, здесь планировалось построить многофункциональный развлекательный центр Hanzas perons, детский сад и школу, Латвийский музей современного искусства и разбить городской сад, сообщала LETA.

В сентябре 2017 года были завершены строительные работы первой очереди инфраструктуры строящегося квартала и начата подготовка документации для второй очереди. К сожалению, пока планы остаются только планами.