В Европе из-за аномальных морозов погибли десять человек

В Европе из-за аномально морозной погоды уже погибли десять человек. Об этом во вторник, 27 февраля, сообщает Интерфакс.

Отмечается, что метеорологические службы Великобритании предупредили о «янтарном» уровне опасности. Это означает, что погода может быть опасной для жизни. В некоторых регионах Великобритании ожидается до 40 см снега. Отменены сотни поездов и десятки авиарейсов. Из-за аварий периодически перекрывают шоссе по всей стране.

Во Франции в результате похолодания введен в действие план «мороз». В 68 департаментах страны власти предоставили более 5000 мест для временного проживания бездомным. От морозов в стране погибли три человека.

Всего за три дня холодов в Европе умерли не менее десяти человек.

В Испании из-за холодов отменены занятия в университете Вик.

В Риме закрыты школы и детские сады. С перебоями ходят автобусы и трамваи. Снег выпал даже на юге Италии.

По данным The Associated Press, в Польше пять человек умерли от переохлаждения после того, как температура ночью упала в некоторых районах до -22 градусов. По данным полиции, в течение этой зимы в стране от переохлаждения умерли уже 58 человек.